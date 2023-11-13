Горшков Семён Акинфеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1857
Дата смертиОколо 1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1857
Отец: Горшков Акинфей
Мать: Горшкова ?
Рождение ребёнка
01.01.1883
Дочь: Горшкова Акулина Семёновна
Мать ребёнка: Горшкова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
01.01.1893
Мать ребёнка: Горшкова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Анастасия Семёновна
Мать ребёнка: Горшкова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горшкова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Агрипина Семёновна
Мать ребёнка: Горшкова Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1907