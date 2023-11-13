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Горшков Семён Акинфеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1857

Дата смерти

Около 1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1857

Отец: Горшков Акинфей

Мать: Горшкова ?

Рождение ребёнка
01.01.1883

Дочь: Горшкова Акулина Семёновна

Мать ребёнка: Горшкова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1893

Сын: Горшков Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Горшкова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Анастасия Семёновна

Мать ребёнка: Горшкова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горшкова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Агрипина Семёновна

Мать ребёнка: Горшкова Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Наталья Григорьевна

Смерть
Около 1907
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