Чиркова (Бушмакина) Соломонида Иванова
Место рожденияпоч. Горбушинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1712
поч. Горбушинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Чирков Ефим Иванов
Отец ребёнка: Чирков Иван Васильев
Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чирков Иван Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Сычевский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762