Чиркова (Бушмакина) Соломонида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Бушмакина) Соломонида Иванова

Место рождения

поч. Горбушинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1721 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Горбушинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Чирков Ефим Иванов

Отец ребёнка: Чирков Иван Васильев

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Иван Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Сычевский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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