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Суздальницкий Калман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Суздальницкий Абрам Моисеевич

Мать: Суздальницкая (судельницкая). ?

Смерть
1919
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