Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Суздальницкий Калман
Суздальницкий Калман
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1882
Дата смерти
1919
Пол
Мужской
Отец
Суздальницкий Абрам Моисеевич
1845 г.р.
Мать
Суздальницкая (Судельницкая). ?
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Суздальницкий Абрам Моисеевич
Мать:
Суздальницкая (судельницкая). ?
Смерть
1919
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия