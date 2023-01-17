Маюнов Николай Филиппович
Место рождения
Дата рождения22.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1943
Отец: Маюнов Филипп Леонтьевич
Мать: Чайка Харитина Ивановна
Бракосочетание
25.12.1966
Рождение ребёнка
11.02.1968
Сын: Маюнов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Маюнова Тамара Алексеевна
Рождение ребёнка
07.04.1969
Дочь: Борисова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Маюнова Тамара Алексеевна
Развод
Около ?.10.1973
Бракосочетание
08.10.1986
Рождение ребёнка
07.08.1991
Дочь: Тишкова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Маюнова Тамара Алексеевна