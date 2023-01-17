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Маюнов Николай Филиппович

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Место рождения

Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

22.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1943

Отец: Маюнов Филипп Леонтьевич

Мать: Чайка Харитина Ивановна

Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
25.12.1966

Жена: Маюнова Тамара Алексеевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
11.02.1968

Сын: Маюнов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Маюнова Тамара Алексеевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
07.04.1969

Дочь: Борисова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Маюнова Тамара Алексеевна

Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Развод
Около ?.10.1973

Жена: Маюнова Тамара Алексеевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
08.10.1986

Жена: Маюнова Тамара Алексеевна

Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
07.08.1991

Дочь: Тишкова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Маюнова Тамара Алексеевна

Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
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