Булатов Олег Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Олег Николаевич

Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

29.12.1961

Дата смерти

14.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1961

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
14.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.03.1994
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