Кротов Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротов Михаил Павлович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Кротов Павел Родионович

Мать: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.08.1878

Дочь: Кротова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кротова Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кротова Анастасия Кузьминична

Смерть
Неизвестно
Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
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