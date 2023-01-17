Кротов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Кротов Павел Родионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1878
Дочь: Кротова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кротова Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно