Гончарова Новожилова Лидия Михайловна 31.08.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гончарова Новожилова Лидия Михайловна

Место рождения

Красноярский край. Туруханский район. с. Ворогово

Дата рождения

31.08.1946

Дата смерти

24.09.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
31.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярский край. Туруханский район. с. Ворогово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Валерий Михайлович

Рождение ребёнка
17.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
24.09.2010

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