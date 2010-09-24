Гончарова Новожилова Лидия Михайловна
Место рожденияКрасноярский край. Туруханский район. с. Ворогово
Дата рождения31.08.1946
Дата смерти24.09.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Красноярский край. Туруханский район. с. Ворогово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
24.09.2010