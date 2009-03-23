Саксонова Яна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксонова Яна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.2009

Отец: не указан

Мать: Павлова Светлана

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