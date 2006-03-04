Истомина (Неудахина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (Неудахина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1929

Дата смерти

04.03.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Истомин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Истомин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
19.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Истомин Михаил Иванович

Смерть
04.03.2006

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