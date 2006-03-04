Истомина (Неудахина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1929
Дата смерти04.03.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1959
Рождение ребёнка
23.03.1961
Рождение ребёнка
19.05.1963
Смерть
04.03.2006