Калиниченко Константин Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калиниченко Константин Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1914

Отец: Калиниченко Спиридон Леонидович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1936

Сын: Калиниченко Юрий Константинович

Мать ребёнка: Калиниченко Ольга Никитична

Рождение ребёнка
01.12.1946

Дочь: Михейчикова Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Калиниченко Ольга Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калиниченко Ольга Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калиниченко Вячеслав Константинович

Мать ребёнка: Калиниченко Ольга Никитична

Смерть
Неизвестно
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