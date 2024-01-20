Калиниченко Константин Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1914
Отец: Калиниченко Спиридон Леонидович
Рождение ребёнка
09.03.1936
Сын: Калиниченко Юрий Константинович
Мать ребёнка: Калиниченко Ольга Никитична
Рождение ребёнка
01.12.1946
Дочь: Михейчикова Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Калиниченко Ольга Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калиниченко Вячеслав Константинович
Мать ребёнка: Калиниченко Ольга Никитична
Смерть
Неизвестно