Даутова (Нафикова) Клара Хазивалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даутова (Нафикова) Клара Хазивалиевна

Место рождения

с.Мраково Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

19.11.1951

Дата смерти

22.08.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1951

Отец: Нафиков Хаживали Мухарлямович

Мать: Нафикова Камила Мухарлямовна

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
17.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даутов Амир Каримович

с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
20.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даутов Амир Каримович

с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даутов Амир Каримович

Смерть
22.08.2007
с.Мраково, Кугарчинский район, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь (онкология)
Похороны
Неизвестно
с.Мраково, Кугарчинского района, РБ, РФ
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