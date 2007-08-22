Даутова (Нафикова) Клара Хазивалиевна
Место рожденияс.Мраково Кугарчинского района БАССР
Дата рождения19.11.1951
Дата смерти22.08.2007
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1951
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
17.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Даутов Амир Каримович
с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
20.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Даутов Амир Каримович
с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.2007
с.Мраково, Кугарчинский район, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь (онкология)
Похороны
Неизвестно
с.Мраково, Кугарчинского района, РБ, РФ