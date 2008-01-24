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Минибаева Азалия Рустемовна
Минибаева Азалия Рустемовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.01.2008
Пол
Женский
Отец
Минибаев Рустем Шамилевич
1972 г.р.
Мать
Пластинина Алина Фанисовна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.2008
Отец:
Минибаев Рустем Шамилевич
Мать:
Пластинина Алина Фанисовна
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