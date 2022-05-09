Чечура (Цуба) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечура (Цуба) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1932

Дата смерти

09.05.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1928

Муж: Чечура Мирон Дорофеевич

Рождение
15.03.1932

Отец: Цуба Григорий Иосифович

Мать: Цуба Анна Романовна

Рождение ребёнка
05.01.1955

Дочь: Чечура Антонина Мироновна

Отец ребёнка: Чечура Мирон Дорофеевич

Рождение ребёнка
03.04.1965

Дочь: Чечура Галина Мироновна

Отец ребёнка: Чечура Мирон Дорофеевич

Рождение ребёнка
29.03.1970

Сын: Чечура Евгений Миронович

Отец ребёнка: Чечура Мирон Дорофеевич

Рождение ребёнка
05.06.1972

Сын: Чечура Григорий Миронович

Отец ребёнка: Чечура Мирон Дорофеевич

Смерть
09.05.2022

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