Чечура (Цуба) Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1932
Дата смерти09.05.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1928
Рождение
15.03.1932
Отец: Цуба Григорий Иосифович
Мать: Цуба Анна Романовна
Рождение ребёнка
05.01.1955
Дочь: Чечура Антонина Мироновна
Отец ребёнка: Чечура Мирон Дорофеевич
Рождение ребёнка
03.04.1965
Дочь: Чечура Галина Мироновна
Отец ребёнка: Чечура Мирон Дорофеевич
Рождение ребёнка
29.03.1970
Отец ребёнка: Чечура Мирон Дорофеевич
Рождение ребёнка
05.06.1972
Сын: Чечура Григорий Миронович
Отец ребёнка: Чечура Мирон Дорофеевич
Смерть
09.05.2022