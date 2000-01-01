Архипова Ирина Ильина
Место рожденияОлонецкая губерния Петрозаводский уезд Муромльская волость деревня Ивановская
Дата рождения1819
Дата смерти13.10.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Олонецкая губерния Петрозаводский уезд Муромльская волость деревня Ивановская
Рождение ребёнка
01.12.1840
Отец ребёнка: Архипов Иван Александрович
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Смерть
13.10.1885