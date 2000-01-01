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Архипова Ирина Ильина

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Место рождения

Олонецкая губерния Петрозаводский уезд Муромльская волость деревня Ивановская

Дата рождения

1819

Дата смерти

13.10.1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Олонецкая губерния Петрозаводский уезд Муромльская волость деревня Ивановская
Рождение ребёнка
01.12.1840

Сын: Архипов Николай Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Александрович

Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Смерть
13.10.1885
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