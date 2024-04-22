Шабаров Филипп Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Шабаров Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабарова Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Шабарова Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабарова Фотинья Филипповна
Мать ребёнка: Шабарова Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабарова Прасковья Филипповна
Мать ребёнка: Шабарова Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабарова Варвара Филипповна
Мать ребёнка: Шабарова Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шабарова Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шабарова Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабаров Спиридон Филиппович
Мать ребёнка: Шабарова Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шабаров Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Шабарова Татьяна Савельевна
Белорусская ССР, Витебская обл., Режицкий р-н, Галянский с/с
Рождение ребёнка
1901
Сын: Шабаров Гавриил Филиппович
Мать ребёнка: Шабарова Татьяна Савельевна
Смерть
Неизвестно