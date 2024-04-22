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Шабаров Филипп Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Шабаров Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабарова Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Шабарова Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабарова Фотинья Филипповна

Мать ребёнка: Шабарова Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабарова Прасковья Филипповна

Мать ребёнка: Шабарова Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабарова Варвара Филипповна

Мать ребёнка: Шабарова Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабаров Назар Филиппович

Мать ребёнка: Шабарова Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабаров Иван Филиппович

Мать ребёнка: Шабарова Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабаров Спиридон Филиппович

Мать ребёнка: Шабарова Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шабаров Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Шабарова Татьяна Савельевна

Белорусская ССР, Витебская обл., Режицкий р-н, Галянский с/с
Рождение ребёнка
1901

Сын: Шабаров Гавриил Филиппович

Мать ребёнка: Шабарова Татьяна Савельевна

Смерть
Неизвестно

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