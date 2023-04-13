Шабров Николай Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабров Николай Семенов

Шабров Николай Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Смерть
1887
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close