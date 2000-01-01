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Щекотова- Макарова Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1912

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1912

Отец: Макаров Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1922

Муж: Щекотов Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
06.05.1951

Дочь: Казакова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Щекотов Михаил Гаврилович

Бат-мицва
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекотов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Щекотов Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щекотова- Самарина Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Щекотов Михаил Гаврилович

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