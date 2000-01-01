Щекотова- Макарова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1912
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1912
Отец: Макаров Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1922
Рождение ребёнка
06.05.1951
Дочь: Казакова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Щекотов Михаил Гаврилович
Бат-мицва
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щекотов Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щекотова- Самарина Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Щекотов Михаил Гаврилович