Бронников Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бронников Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

12.08.1938

Дата смерти

26.06.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.10.1973

Дочь: Лыско Елена Владимировна

Мать ребёнка: Бронникова Валентина Николаевна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Смерть
26.06.2006
Москва, город федерального значения Москва
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