Бронников Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1938
Дата смерти26.06.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1973
Дочь: Лыско Елена Владимировна
Мать ребёнка: Бронникова Валентина Николаевна
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Смерть
26.06.2006
Москва, город федерального значения Москва