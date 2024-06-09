Жирова (Похлебкина) Акилина Ивановна
Место рожденияСухановская волость, Поляны
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Похлебкин Иван
Мать: не указана
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2811/ (стр.99)
Бракосочетание
15.01.1895
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2811/ (стр.99) Алексей Егорович Жиров - Бомбардир лабоработист 1-й батареии С: резервной артилерийской бригады.
Рождение ребёнка
29.12.1895
Отец ребёнка: Жиров Алексей Георгиевич
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2811/ (стр.139)
Рождение ребёнка
12.09.1897
Дочь: Жирова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Жиров Алексей Георгиевич
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2834/ (стр.88)
Рождение ребёнка
17.03.1899
Отец ребёнка: Жиров Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
02.04.1901
Дочь: Жирова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Жиров Алексей Георгиевич
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2870/ (стр.83)
Рождение ребёнка
22.04.1903
Отец ребёнка: Жиров Алексей Георгиевич
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3426/ (стр.81)
Рождение ребёнка
18.03.1905
Отец ребёнка: Жиров Алексей Георгиевич
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3442/ (стр.75)
Рождение ребёнка
13.08.1907
Сын: Жиров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Жиров Алексей Георгиевич
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3715/ (стр.44)
Рождение ребёнка
01.11.1909
Отец ребёнка: Жиров Алексей Георгиевич
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3966/ (стр.48)
Смерть
Неизвестно