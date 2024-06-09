Жирова (Похлебкина) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирова (Похлебкина) Акилина Ивановна

Место рождения

Сухановская волость, Поляны

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Похлебкин Иван

Мать: не указана

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2811/ (стр.99)
Бракосочетание
15.01.1895

Муж: Жиров Алексей Георгиевич

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2811/ (стр.99) Алексей Егорович Жиров - Бомбардир лабоработист 1-й батареии С: резервной артилерийской бригады.
Рождение ребёнка
29.12.1895

Сын: Жиров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Жиров Алексей Георгиевич

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2811/ (стр.139)
Рождение ребёнка
12.09.1897

Дочь: Жирова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Жиров Алексей Георгиевич

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2834/ (стр.88)
Рождение ребёнка
17.03.1899

Сын: Жиров Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Жиров Алексей Георгиевич

Рождение ребёнка
02.04.1901

Дочь: Жирова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Жиров Алексей Георгиевич

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-2870/ (стр.83)
Рождение ребёнка
22.04.1903

Сын: Жиров Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Жиров Алексей Георгиевич

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3426/ (стр.81)
Рождение ребёнка
18.03.1905

Сын: Жиров Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Жиров Алексей Георгиевич

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3442/ (стр.75)
Рождение ребёнка
13.08.1907

Сын: Жиров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Жиров Алексей Георгиевич

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3715/ (стр.44)
Рождение ребёнка
01.11.1909

Сын: Жиров Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Жиров Алексей Георгиевич

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3966/ (стр.48)
Смерть
Неизвестно

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