Новоселов Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1658
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658
Отец: Новоселов Федос
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новоселова Акулина
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Новоселов Иван
Мать ребёнка: Новоселова Акулина
Крысовщина, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно