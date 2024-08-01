Новоселов Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1660 г.р.

Дети

Около 1703 г.р.

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: Новоселов Федос

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Акулина

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Новоселов Иван

Мать ребёнка: Новоселова Акулина

Крысовщина, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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