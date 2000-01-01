Родион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Петр

Мать ребёнка: Неизвестно(Первая жена)

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Авдотья(Евдокия)

Мать ребёнка: Неизвестно(Первая жена)

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Марфа жена)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно(Первая жена)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа жена)

Смерть
Неизвестно
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