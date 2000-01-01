Родион
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Петр
Мать ребёнка: Неизвестно(Первая жена)
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Авдотья(Евдокия)
Мать ребёнка: Неизвестно(Первая жена)
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Марфа жена)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно(Первая жена)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа жена)
Смерть
Неизвестно