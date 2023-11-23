Захарова Надежда(Наталья) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1989
Дочь: Захарова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Захаров Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
17.08.1990
Дочь: Петрова Мария
Отец ребёнка: Захаров Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
09.11.2003
Дочь: Захарова Виктория Анатольевна
Отец ребёнка: Захаров Анатолий Федорович