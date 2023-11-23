Захарова Надежда(Наталья) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова Надежда(Наталья) Петровна

Захарова Надежда(Наталья) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1989

Дочь: Захарова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Захаров Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
17.08.1990

Дочь: Петрова Мария

Отец ребёнка: Захаров Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
09.11.2003

Дочь: Захарова Виктория Анатольевна

Отец ребёнка: Захаров Анатолий Федорович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close