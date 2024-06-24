Мудров Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения22.02.1969
ПолМужской
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1969
Отец: Мудров Иван Алексеевич
Мать: Чичварина Фаина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мудрова Оксана Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мудрова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Мудрова Оксана Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мудрова Оксана Борисовна
Рождение ребёнка
30.11.1990
Дочь: Мудрова Эльвира Алексеевна
Мать ребёнка: Ольга