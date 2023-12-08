Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Тищенкова Нина Михайлович
Тищенкова Нина Михайлович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.03.1955
Пол
Женский
Отец
Тищенков Михаил Сеогеевич
1908 г.р.
Мать
Тищенкова (Моисеенкова) Татьяна Афанасьевна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1955
Отец:
Тищенков Михаил Сеогеевич
Мать:
Тищенкова Татьяна Афанасьевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия