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Тищенкова Нина Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1955

Отец: Тищенков Михаил Сеогеевич

Мать: Тищенкова Татьяна Афанасьевна

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