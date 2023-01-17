Смирнов Иван Егорович (Георгиевич)
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Призыв на военную службу
?.09.1940
Призван на действующую службу Иглинским РВК
Военная служба
17.05.1943
Призван Иглинским РВК, Башкирская АССР, Иглинский р-н Воинская часть 562 иптап 33ск
Военная награда
15.12.1943
Медаль «За отвагу» Приказ подразделения №1 от 15.12.1943 издан:1292 иптап 1 Украинского фронта
Военная награда
10.03.1945
Орден Славы III степени. Приказ подразделения №28 от 03.05.1945г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смирнова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Надежда
Смерть
Неизвестно