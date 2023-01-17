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Смирнов Иван Егорович (Георгиевич)

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Место рождения

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Смирнов Георгий Александрович

Мать: Смирнова Просковья Маркеловна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призыв на военную службу
?.09.1940
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призван на действующую службу Иглинским РВК
Военная служба
17.05.1943
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призван Иглинским РВК, Башкирская АССР, Иглинский р-н Воинская часть 562 иптап 33ск
Военная награда
15.12.1943
Медаль «За отвагу» Приказ подразделения №1 от 15.12.1943 издан:1292 иптап 1 Украинского фронта
Военная награда
10.03.1945
Орден Славы III степени. Приказ подразделения №28 от 03.05.1945г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Степан Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Надежда

Смерть
Неизвестно
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