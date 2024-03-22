Демчан (Семенюк) Фотина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демчан (Семенюк) Фотина Ивановна

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Семенюк Иван Петрович

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
22.05.1883 ст.

Муж: Демчан Георгий Иванов

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Поручители По жениху отставной унтер офицер Исаак Гордиев Гамула и крестьянин села Чесновского Раковца Иван Саввив Очеретний? По невесте крестьяне Чесновского Раковца Герасим Григорьев Альбанский и... Показать все
Рождение ребёнка
1884

Сын: Демчан Феофил Георгиевич

Отец ребёнка: Демчан Георгий Иванов

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Демчан Максим Георгиевич

Отец ребёнка: Демчан Георгий Иванов

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Восприемник
21.08.1888 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение Авраамия Сагана Крестьянин села Чесновского Раковца Аверий Стефанов Саган и законная жена его Марфа Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: побилетный ефрейтор Елисей Ивано... Показать все
Восприемник
08.10.1888 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение Даниила Семенюка Крестьянин села Чесновского Раковца Трифон Иванов Семенюк и законная жена его Анастасия Андреева, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чесновский... Показать все
Смерть
Неизвестно
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