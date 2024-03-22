Демчан (Семенюк) Фотина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Семенюк Иван Петрович
Бракосочетание
22.05.1883 ст.
Поручители По жениху отставной унтер офицер Исаак Гордиев Гамула и крестьянин села Чесновского Раковца Иван Саввив Очеретний? По невесте крестьяне Чесновского Раковца Герасим Григорьев Альбанский и... Показать все
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Демчан Георгий Иванов
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Демчан Георгий Иванов
Восприемник
21.08.1888 ст.
Крещение Авраамия Сагана Крестьянин села Чесновского Раковца Аверий Стефанов Саган и законная жена его Марфа Иванова, оба православного вероисповедания Восприемники: побилетный ефрейтор Елисей Ивано... Показать все
Восприемник
08.10.1888 ст.
Крещение Даниила Семенюка Крестьянин села Чесновского Раковца Трифон Иванов Семенюк и законная жена его Анастасия Андреева, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чесновский... Показать все
Смерть
Неизвестно