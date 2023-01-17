Трубецкой (Шталь) Паоло (Павел) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкой (Шталь) Паоло (Павел) Петрович

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Место рождения

Интра, Лаго Маджоре, Италия

Дата рождения

1866

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Интра, Лаго Маджоре, Италия
Место жительства
С 1897 по 1906
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1906 по 1914
Франция
Место жительства
С 1914 по 1920
Голливуд, США
Место жительства
С 1921 по 1932
Париж, Франция
Место жительства
С 1932
Италия
Смерть
1938
вилла Кабианка, Италия
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