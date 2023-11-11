Антонов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Антонов Михайло Алексеевич

Мать ребёнка: Антонова Анастасия

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Антонова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Антонова Анастасия

Работа или профессия
1837
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Переселен из Кемских купцов
Рождение ребёнка
1842

Сын: Антонов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Антонова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Антонова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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