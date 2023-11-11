Антонов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Антонов Михайло Алексеевич
Мать ребёнка: Антонова Анастасия
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Антонова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Антонова Анастасия
Работа или профессия
1837
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Переселен из Кемских купцов
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Антонова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Антонова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонова Анастасия
Смерть
Неизвестно