Макарова Тамара Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1940
Рождение ребёнка
22.04.1966
Дочь: Перевозникова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Перевозников Сергей Александрович
Рождение ребёнка
19.10.1977
Сын: Перевозников Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Перевозников Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перевозникова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Перевозников Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевозников Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Перевозников Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно