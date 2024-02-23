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Макарова Тамара Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1940

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1940

Отец: Макаров Никита Иванович

Мать: Подшибякина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
22.04.1966

Дочь: Перевозникова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Перевозников Сергей Александрович

Рождение ребёнка
19.10.1977

Сын: Перевозников Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Перевозников Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перевозникова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Перевозников Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозников Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Перевозников Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозников Сергей Александрович

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