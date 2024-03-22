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Кривилев Илия Васильевъ

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Кривилев Василий Иванович

Мать: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.01.1908

Жена: Кривилева Анна Матфеева

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
первым браком, православные, оба. Поручители ж: Воткинские обыватели Василий Антреев Созонов, Матвей Андреянов Дулесов Н: Николай Андреев Созонов, Алексей Тимофеев Ястребовъ
Рождение ребёнка
18.01.1918

Сын: Кривилев Виктор Ильич

Мать ребёнка: Кривилева Анна Матфеева

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