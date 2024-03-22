Крестешникова (Сумина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрестешникова (Сумина) Анастасия Ивановна

Крестешникова (Сумина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1726

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close