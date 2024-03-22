Крестешникова (Сумина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1726
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1730
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Работа или профессия
Неизвестно