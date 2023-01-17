Спасская (Аболмасова) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.2008
Рождение ребёнка
10.06.2010
Сын: Спасский Трофим Алексеевич
Отец ребёнка: Спасский Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
31.08.2015
Сын: Спасский Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Спасский Алексей Сергеевич