Спасская (Аболмасова) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасская (Аболмасова) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.2008

Муж: Спасский Алексей Сергеевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.06.2010

Сын: Спасский Трофим Алексеевич

Отец ребёнка: Спасский Алексей Сергеевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.08.2015

Сын: Спасский Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Спасский Алексей Сергеевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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