Киселева (Гагакова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Гагакова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Гагаков Иван

Мать: Гагакова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Клавдия (Роза) Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Антонович Киселев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Раиса Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Антонович Киселев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Антонович Киселев

Рождение ребёнка
1919

Сын: Киселев Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Антонович Киселев

Рождение ребёнка
?.06.1921

Дочь: Матыцина (Киселева) Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Антонович Киселев

Рождение ребёнка
05.09.1933

Дочь: Севостьянова (Киселева) Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Антонович Киселев

Казыльяры, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1936

Сын: Киселев Александр Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Антонович Киселев

Смерть
Неизвестно

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