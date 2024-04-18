Киселева (Гагакова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Гагаков Иван
Мать: Гагакова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Клавдия (Роза) Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Антонович Киселев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Раиса Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Антонович Киселев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Ефим Антонович Киселев
Рождение ребёнка
?.06.1921
Дочь: Матыцина (Киселева) Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Антонович Киселев
Рождение ребёнка
05.09.1933
Дочь: Севостьянова (Киселева) Вера Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Антонович Киселев
Казыльяры, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1936
Сын: Киселев Александр Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Антонович Киселев
Смерть
Неизвестно