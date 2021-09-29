Дроздова (Цибизова) Жанна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (Цибизова) Жанна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1949

Дата смерти

29.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1949

Отец: Цибизов Николай Романович

Мать: Цибизова Галина Викторовна

Бракосочетание
21.12.1968

Муж: Дроздов Владимир Александрович

Крестовка, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.09.1969

Сын: Дроздов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Дроздов Владимир Александрович

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.11.1981

Дочь: Полковникова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Дроздов Владимир Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.09.2021
Москва, город федерального значения Москва
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