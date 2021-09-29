Дроздова (Цибизова) Жанна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1949
Дата смерти29.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1949
Бракосочетание
21.12.1968
Крестовка, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.09.1969
Сын: Дроздов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Дроздов Владимир Александрович
Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.11.1981
Дочь: Полковникова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Дроздов Владимир Александрович
Смерть
29.09.2021