Криворучко Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворучко Дмитрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.2012

Дочь: Криворучко Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.07.2017

Сын: Криворучко Егор Дмитриевич

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Рождение ребёнка
12.08.2020

Дочь: Криворучко Полина Дмитриевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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