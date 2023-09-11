Криворучко Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.09.2012
Дочь: Криворучко Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.2017
Сын: Криворучко Егор Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.08.2020
Дочь: Криворучко Полина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности