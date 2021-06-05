Белухина (Устюгова) Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелухина (Устюгова) Надежда Степановна

Белухина (Устюгова) Надежда Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1929

Дата смерти

05.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1929

Отец: Устюгов Степан Петрович

Мать: Устюгова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.08.1952

Дочь: Корсун Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Белухин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
18.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белухин Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белухин Иван Андреевич

Смерть
05.06.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close