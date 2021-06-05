Белухина (Устюгова) Надежда Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1929
Дата смерти05.06.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1929
Отец: Устюгов Степан Петрович
Рождение ребёнка
28.08.1952
Дочь: Корсун Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Белухин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
18.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белухин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.2021