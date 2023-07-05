Шишков Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шишков Степан Алексеев
Мать: Шишкова Мария Андреева
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Шишкова Марья Ефимовна
Рождение ребёнка
20.08.1866
Дочь: Романова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Шишкова Марья Ефимовна
Рождение ребёнка
20.10.1871
Дочь: Лукьянова Неонилла Васильевна
Мать ребёнка: Шишкова Марья Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно