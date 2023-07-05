Шишков Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишков Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишков Степан Алексеев

Мать: Шишкова Мария Андреева

Рождение ребёнка
1826

Сын: Шишков Софрон Степанович

Мать ребёнка: Шишкова Марья Ефимовна

Рождение ребёнка
20.08.1866

Дочь: Романова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Шишкова Марья Ефимовна

Рождение ребёнка
20.10.1871

Дочь: Лукьянова Неонилла Васильевна

Мать ребёнка: Шишкова Марья Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
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