Исаков Генадий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаков Генадий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1960

Дата смерти

26.06.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1960

Отец: Исаков Алексей

Мать: Исакова Елена

Рождение ребёнка
21.02.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саханова Исакова Галина Николаевна

Саратовская область Фёдоровский район с Никольское
Смерть
26.06.1997
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