Исаков Генадий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1960
Дата смерти26.06.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1960
Отец: Исаков Алексей
Мать: Исакова Елена
Рождение ребёнка
21.02.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саханова Исакова Галина Николаевна
Саратовская область Фёдоровский район с Никольское
Смерть
26.06.1997