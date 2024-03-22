Жукович Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Жукович Андрей
Рождение ребёнка
04.02.1934
Дочь: Ганько Нина Васильевна
Мать ребёнка: Жукович Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
31.03.1939
Сын: Жукович Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Жукович Мария Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукович Мария Леонтьевна
Смерть
1988
Хомск, Дрогичинский район, Брестская область