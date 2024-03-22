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Жукович Василий Андреевич

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Место рождения

Заеленье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Жукович Андрей

Мать: не указана

Заеленье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.02.1934

Дочь: Ганько Нина Васильевна

Мать ребёнка: Жукович Мария Леонтьевна

Заеленье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
31.03.1939

Сын: Жукович Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Жукович Мария Леонтьевна

Заеленье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукович Мария Леонтьевна

Смерть
1988
Хомск, Дрогичинский район, Брестская область
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