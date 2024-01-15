Батурлова Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурлова Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Батурлова Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Батурлов Николай Иванович

Медынь, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Батурлова Марья Николаевна

Отец ребёнка: Батурлов Николай Иванович

Медынь, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Батурлов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Батурлов Николай Иванович

Медынь, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Батурлов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Батурлов Николай Иванович

Медынь, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.01.1852

Сын: Батурлов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Батурлов Николай Иванович

Медынь, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Батурлова Авдотья Николаевна

Отец ребёнка: Батурлов Николай Иванович

Медынь, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Батурлова Настасья Николаевна

Отец ребёнка: Батурлов Николай Иванович

Медынь, Медынский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батурлов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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