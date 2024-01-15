Батурлова Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Батурлова Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Батурлов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Батурлова Марья Николаевна
Отец ребёнка: Батурлов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Батурлов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Батурлов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Батурлов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Батурлов Николай Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1852
Сын: Батурлов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Батурлов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Батурлова Авдотья Николаевна
Отец ребёнка: Батурлов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Батурлова Настасья Николаевна
Отец ребёнка: Батурлов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно