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Баранник Антон Анатольевич
Баранник Антон Анатольевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.05.1982
Пол
Мужской
Отец
Баранник Анатолий Антонович
1947 г.р.
Мать
Баранник Тамара Алексеевна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1982
Отец:
Баранник Анатолий Антонович
Мать:
Баранник Тамара Алексеевна
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