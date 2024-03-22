Ланин Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланин Алексей Алексеевич

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

24.03.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1825

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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