Панкратова (Лобачева) Федора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Панкратов (лобачев) Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анисья Егоровна
Отец ребёнка: Панкратов (лобачев) Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрена Егоровна
Отец ребёнка: Панкратов (лобачев) Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Панкратов (лобачев) Иван Егорович
Отец ребёнка: Панкратов (лобачев) Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Панкратов (лобачев) Петр Егорович
Отец ребёнка: Панкратов (лобачев) Егор Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно