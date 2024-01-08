Панкратова (Лобачева) Федора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова (Лобачева) Федора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Панкратов (лобачев) Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анисья Егоровна

Отец ребёнка: Панкратов (лобачев) Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрена Егоровна

Отец ребёнка: Панкратов (лобачев) Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Панкратов (лобачев) Иван Егорович

Отец ребёнка: Панкратов (лобачев) Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Панкратов (лобачев) Петр Егорович

Отец ребёнка: Панкратов (лобачев) Егор Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратов (лобачев) Егор Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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