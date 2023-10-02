Тихонова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Тихонов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
Около ?.07.1856
Сын: Тихонов Силантий Алексеевич
Отец ребёнка: Тихонов Алексей Семенович
Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крестные: Ефим Евстрафьев Тиъхонов (?)
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Тихонов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
01.08.1870
Сын: Тихонов Матвей Алексеевич
Отец ребёнка: Тихонов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосья Алексеевна
Отец ребёнка: Тихонов Алексей Семенович
Смерть
Неизвестно