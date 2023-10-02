Тихонова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Тихонов Осип Алексеевич

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Семенович

Рождение ребёнка
Около ?.07.1856

Сын: Тихонов Силантий Алексеевич

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Семенович

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крестные: Ефим Евстрафьев Тиъхонов (?)
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Семенович

Рождение ребёнка
01.08.1870

Сын: Тихонов Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосья Алексеевна

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Семенович

Смерть
Неизвестно
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