Лимонов Демьян Флоров
Место рождения
Дата рождения27.10.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1883 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Демьяновна
Мать ребёнка: Лимонова Анисия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Демьяновна
Мать ребёнка: Лимонова Анисия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Демьянова
Мать ребёнка: Лимонова Анисия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Евдокия Демьянова
Мать ребёнка: Лимонова Анисия Семеновна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ирина Демьянова
Мать ребёнка: Лимонова Анисия Семеновна
Рождение ребёнка
19.07.1931
Мать ребёнка: Лимонова Анисия Семеновна
Рождение ребёнка
25.05.1934
Мать ребёнка: Лимонова Анисия Семеновна
Смерть
Неизвестно