Лимонов Демьян Флоров 27.10.1883 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лимонов Демьян Флоров

Место рождения

Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

27.10.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1883 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лимонова (Завалина) Ксения Алексеева

Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Демьяновна

Мать ребёнка: Лимонова Анисия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Демьяновна

Мать ребёнка: Лимонова Анисия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Демьянова

Мать ребёнка: Лимонова Анисия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лимонова Анисия Семеновна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Евдокия Демьянова

Мать ребёнка: Лимонова Анисия Семеновна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ирина Демьянова

Мать ребёнка: Лимонова Анисия Семеновна

Рождение ребёнка
19.07.1931

Сын: Лимонов Иван Демьянович

Мать ребёнка: Лимонова Анисия Семеновна

Рождение ребёнка
25.05.1934

Сын: Лимонов Иван Демьянов

Мать ребёнка: Лимонова Анисия Семеновна

Смерть
Неизвестно

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