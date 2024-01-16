(Курчина) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курчина) Юлия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
2008
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