Фролова Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Евдокия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1904

Дата смерти

09.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1904

Отец: Гаврилович Илья Гаврилов

Мать: Христина Васильевна

Рождение ребёнка
30.03.1931

Сын: Фролов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Федорович

Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
10.10.1940

Сын: Фролов Костя Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Федорович

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
29.01.1944

Сын: Фролов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.06.1947

Дочь: Блинникова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Федорович

Смерть
09.07.1983
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