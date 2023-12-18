Фролова Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1904
Дата смерти09.07.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1904
Отец: Гаврилович Илья Гаврилов
Мать: Христина Васильевна
Рождение ребёнка
30.03.1931
Отец ребёнка: Фролов Иван Федорович
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
10.10.1940
Отец ребёнка: Фролов Иван Федорович
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
29.01.1944
Отец ребёнка: Фролов Иван Федорович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.06.1947
Дочь: Блинникова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Федорович
Смерть
09.07.1983