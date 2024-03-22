Скурихин Федор Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкурихин Федор Артемьевич

Скурихин Федор Артемьевич

Место рождения

Филисовской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1797

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Скурихин Артемий Терентьевич

Мать: не указана

Филисовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Скурихин Антип Федотович

Мать ребёнка: не указана

Филисовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Скурихин Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Филисовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Скурихина Марья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Филисовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Скурихин Трофим Федотович

Мать ребёнка: не указана

Филисовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Скурихина Васса Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Филисовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скурихина Матрона Яковлевна

Смерть
1830
Филисовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close