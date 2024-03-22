Скурихин Федор Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Скурихин Артемий Терентьевич
Рождение ребёнка
1816
Рождение ребёнка
1826
Сын: Скурихин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Скурихина Марья Федоровна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Скурихин Трофим Федотович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Скурихина Васса Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1830