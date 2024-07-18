(Сташкевич) Теофилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сташкевич) Теофилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Андреев

Рождение ребёнка
01.01.1827

Сын: Сташкевич Василий Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Андреев

Рождение ребёнка
04.06.1829

Сын: Сташкевич Павел Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Андреев

Рождение ребёнка
27.01.1832

Сын: Сташкевич Иван Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Андреев

Рождение ребёнка
1839

Сын: Сташкевич Никита Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Андреев

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