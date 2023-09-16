Малаева (Харадурова) Лида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Харадуров Александр Максимович
Мать: Харадурова Анна
Рождение ребёнка
08.02.1973
Дочь: Малаева Марьяна Николаевна
Отец ребёнка: Малаев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малаев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малаева Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Малаев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малаев Николай