Малаева (Харадурова) Лида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малаева (Харадурова) Лида Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харадуров Александр Максимович

Мать: Харадурова Анна

Рождение ребёнка
08.02.1973

Дочь: Малаева Марьяна Николаевна

Отец ребёнка: Малаев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малаев Руслан Николаевич

Отец ребёнка: Малаев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малаева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Малаев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малаев Николай

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